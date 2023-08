Migranti: Serracchiani (Pd), ‘in Friuli Lega e Fdi contro Fedriga’

StrettoWeb

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “La destra in Friuli è completamente nel pallone. Alla prova dell?ondata di migranti vengono fuori contraddizioni insanabili e in mezzo si trova il governatore Fedriga, smentito nella linea pro-hot spot e sotto attacco, dalla sua Lega ai concorrenti di Fratelli d’Italia. Era facile attaccare la ?sinistra buonista?, vero? Ma ora dopo gli slogan si tratta di ?fare? e questo significa scegliere e scontentare, quindi dietrofront. E giù duri contro il governo e i prefetti di Piantedosi”. Lo afferma la deputata del Partito democratico Debora Serracchiani dopo che il segretario provinciale di Udine della Lega, Graziano Bosello, ha attaccato governo e Prefettura bocciando qualsiasi proposta di hot spot in tutto il Friuli Venezia Giulia, cioè contro il modello dell’hot spot di Pozzallo di recente annunciato dal commissario di governo all’emergenza migranti, Valerio Valenti, e sostenuto dal presidente della regione, Massimiliano Fedriga.

“Dalla Lega arriva la conversione improvvisa ? osserva la deputata dem – sulla via di Palmanova contro gli hot spot in Friuli Venezia Giulia: bene. Meno bene l?ideologica avversione all?accoglienza diffusa. Ma oltre ai ?no?, dove sono le proposte? Che si fa con le migliaia richiedenti asilo già sul territorio? Si abbandonano a se stessi e si lasciano accampare in città e paesi, come già accade. Ecco l?inganno fondamentale della Lega e della destra in genere: vince col populismo, con slogan su muri e blocchi navali, ma poi con le chiacchiere siamo a zero”.

Per Serracchiani, “nemmeno possono prendersela con l?Europa, perché la premier Meloni ha fallito quando Ungheria e Polonia hanno posto il veto sulla questione dei ricollocamenti obbligatori. Ci rimproverino pure tutti gli errori del mondo: non hanno altro da dire e stanno comunque facendo molto peggio”, conclude.