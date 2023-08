Migranti: Fratoianni, ‘ministri ascoltino parole Mattarella’

StrettoWeb

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – “Mi auguro davvero che i ministri dell?attuale governo abbiano ascoltato oggi le parole del Capo dello Stato sui fenomeni migratori, e ne abbiano compreso ed apprezzato la solidità del ragionamento”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell?Alleanza Verdi Sinistra.

“Aggiungo solo – conclude il leader di SI – che insistere nel costringere le navi Ong a sbarcare i naufraghi in porti sempre più lontani o peggio mettere sotto sequestro le loro navi come sta facendo il governo Meloni fregandosene delle norme internazionali e del senso di umanità, non significa affatto combattere gli scafisti, ma vuol dire semplicemente aumentare le sofferenze e gli annegamenti nel Mediterraneo”.