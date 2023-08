Migranti: Battilocchio (Fi), ‘serve un cambio di passo nell?agenda Ue per azioni concrete’

StrettoWeb

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “L?Unione europea deve cambiare passo, l?attenzione di Bruxelles è cresciuta, basti pensare alla visita di von der Leyen insieme a Meloni in Tunisia, ma va accompagnata da azioni concrete, urge una cornice comunitaria per la gestione dei flussi migratori perché non può essere lasciato tutto sulle spalle dei Paesi di confine altrimenti le tragedie rischiano di ripetersi per il futuro?. Così Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Immigrazione del partito, a Tgcom24.

“E? una emergenza continua, ma dobbiamo uscire da questa logica e affrontare il tema con interventi a lungo respiro, dal contrasto all?immigrazione clandestina ai rapporti bilaterali con i Paesi di transito, dal potenziamento delle agenzie europee dedicate fino ai sistemi per i ricollocamenti e i rimpatri, senza dimenticare il piano Marshall per l?Africa che consenta percorsi di crescita ai paesi di origine e permetta all?Europa di difendere i suoi legami col continente africano che rischiano di essere insidiati da altri attori internazionali”, conclude il deputato forzista.