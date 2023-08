Migranti: Barbagallo (Pd), ‘preoccupati per centri accoglienza Sicilia, al via verifica’

StrettoWeb

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Siamo profondamente preoccupati per la situazione in tutti i centri di accoglienza della Sicilia, a partire dall?hotspot di Lampedusa che sta esplodendo assieme a quello di Pozzallo. A preoccuparci, tuttavia, è tutto il sistema dello smistamento dei migranti anche negli altri centri della nostra regione. Per questo il Pd, da subito, ha attivato una verifica dettagliata e minuziosa per mezzo di specifiche ispezioni per comprendere lo stato reale di tutti i siti siciliani: vogliamo conoscere le condizioni igienico sanitarie, quanti minori e minori non accompagnati sono presenti quanti, invece, non rientrano; se le procedere di accoglienza sono efficaci e fino a che punto; come stanno intervenendo la Protezione civile regionale e le forze dell?ordine”. Lo dichiara il deputato e segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, a margine del sopralluogo fatto questa mattina nel centro di prima accoglienza di via Forcile a Catania.