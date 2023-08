Metropolitana di Catania, ecco quando sarà pronta la fermata dell’Aeroporto

StrettoWeb

E’ praticamente tutto pronto per la realizzazione della fermata “Aeroporto” della metropolitana di Catania, prevista in realizzazione entro il 2026, che dovrebbe rendere il “Bellini” uno scalo aereo raggiungibile con tutti i mezzi. E’ ovvio che, i noti problemi relativi all’incendio di qualche settimana fa, stanno creando notevoli disagi e ritardi sia ai passeggeri che all’inizio di eventuali lavori. Sta di fatto che, sullo scalo siciliano, si vuole investire e si cerca di allargare in tutti i modi la platea delle persone che ne usufruisce, a differenza, ad esempio di quanto sta succedendo al Tito Minniti di Reggio Calabria.

Salvo Fiore, direttore generale di Fce, mesi fa spiegava: “il vero manufatto della fermata verrà realizzato sotto il parcheggio di fronte al Terminal A, diventerà vera e propria area di cantiere sotterraneo senza incidere sulla funzionalità dello scalo aereo. Sono previsti due tunnel, per un totale di 10 metri, che condurranno al Terminal A e al previsto Terminal B. Di fronte al Terminal A la prima fase dei lavori prevede la realizzazione dell’uscita nella zona dove oggi ci sono i taxi, ci saranno una scala fissa, due scale mobili e due ascensori”.

“La seconda fase dei lavori – continua Fiore – sarà invece condizionata dalla realizzazione da parte di Sac del nuovo Terminal B, dove c’è la vecchia aerostazione Morandi, l’uscita/accesso sempre con scala fissa, due scale mobili e due ascensori. Sac riorganizzerà gli spazi antistanti ai terminal, dove verranno garantiti spazi verdi, passaggi pedonali e fermate dei bus come dei taxi. È prevista una terza uscita, la C, che sarà funzionale ma dedicata a situazioni di emergenza, con una scala fissa e una scala mobile”.