Messina Volley, Giulia Privitera: “sarà una stagione vincente”

Il Messina Volley batte un colpo ed ufficializza l’ingaggio della forte schiacciatrice Giulia Privitera. La banda etnea, classe 1996, si affaccia sui taraflex già all’età di 8 anni e, dal 2004, comincia la sua avventura fra le fila della Polisportiva Volley Acireale. Il 2011 è fondamentale per il nuovo martello giallo-blu in quanto viene selezionata per partecipare al trofeo delle regioni con la casacca della provincia rosso-blu. Sempre all’età di 14 anni partecipa al Campionato di Serie D e nel 2012 passa in serie C alla Planet Pedara. Il 2014 vede l’attaccante vestire la maglia del Planet Team Volley in Serie B2 e, contestualmente, disputare le finali Under 18. Successivamente in terra etnea veste le casacche degli Amici del Volley Giarre e del Paternò Volley, mentre nella provincia peloritana quella di Messina Tremonti e Mondo Giovane.

“Ringrazio la società per l’accoglienza e sono felice di vestire la maglia del Messina Volley. Per me è importante iniziare questo campionato, perché per diversi anni non ho avuto la possibilità di portarlo a termine per motivi lavorativi. Spero che questa sia una stagione sentita e soprattutto vincente. Sono felice di giocare a Messina e, anche se sono orginaria di Catania, amo questa città, mi piace tanto e sono contenta di giocare qui. In passato ho giocato diverse volte contro il Messina Volley – continua la nuova leonessa giallo-blu – , penso sia una bella società ed ho avuto modo di conoscere il direttore sportivo Mario Rizzo. Sono contenta e curiosa di cominicare questa nuova stagione”. Circa l’approccio al nuovo campionato di Serie C ha aggiunto: “Se si gioca bene, con il cuore e con passione nessuna squadra è difficile da affrontare. Conosco già alcune delle mie compagne di squadra, in quanto ci ho giocato insieme negli anni passati, e sono pronta a conoscere quelle per me nuove. Penso positivo e sono convinta che andrà bene”