Messina, violenta lite sfocia in accoltellamento: 24enne colpisce il padre con un paio di forbici

StrettoWeb

Ennesima lite familiare che poteva sfociare in una vera e propria tragedia: la violenta discussione è avvenuta questa notte a Capo d’Orlando, in provincia di Messina. Protagonisti del litigio padre e figlio, di 24 anni, i quali, per futili motivi, hanno cominciato a discutere fino ad arrivare alla colluttazione. Il figlio, esasperato, si è poi scagliato contro il padre con un paio di forbici in mano e lo ha accoltellato più volte.

La triste vicenda è accaduta all’interno dell’abitazione familiare: immediato l’intervento dei soccorsi che hanno trasportato il ferito presso l’Ospedale di Sant’Agata di Militello. Secondo i primi accertamenti, non sarebbe in pericolo di vita. Il giovane invece, è stato ritrovato in stato confusionale dai Poliziotti del Commissariato della cittadina i quali, dopo averlo identificato, lo hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio.