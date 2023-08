Messina: riapre la galleria di Letojanni

StrettoWeb

Riapre la galleria di Letojanni. Autostrade Siciliane informa che a partire da oggi è prevista la riapertura della carreggiata lato monte (direzione Catania) e la contestuale rimozione del doppio senso di marcia lato mare (direzione Catania) tra il Km. 32+400 e il km. 33+313 dell’autostrada A/18 Messina – Catania.

In entrambe le carreggiate è prevista la parzializzazione della corsia di sorpasso nel tratto indicato. Tale apertura provvisoria ha l’obiettivo di permettere sia un deflusso regolare degli utenti in transito in un periodo di grande traffico sia la conclusione dei lavori.