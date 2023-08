Messina, provvedimenti viabili: interdetta via Cesare Battisti

StrettoWeb

Il Servizio Mobilità Urbana, per consentire lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale nell’ambito degli interventi di ripristino, recupero e miglioramento della qualità ambientale di un tratto della via Cesare Battisti, ha disposto provvedimenti viabili. Pertanto da martedì 29 agosto sino al 6 settembre, vigeranno i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, sul lato est (lato mare) di via Battisti e di transito veicolare per semicarreggiata in via Battisti, nel tratto compreso tra le vie Cannizzaro e Garibaldi ed il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia nel medesimo tratto.

Interdetta, infine, sempre in via Battisti, nel tratto compreso tra le vie Cannizzaro e Garibaldi, la pista ciclabile, deviando in via Loggia dei Mercanti/via San Giacomo/via Garibaldi i velocipedi provenienti da via Garibaldi (tratto a nord di largo San Giacomo). Martedì 29 svolgimento della processione in onore di San Giovanni Battista. Istituito dalle ore 9 alle 22 di martedì 29, in occasione della processione in onore di San Giovanni Battista, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in tutta l’area della piazza San Giovanni Decollato.