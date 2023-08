Messina, il Presidente della Terza Municipalità sul campo di atletica Santamaria

StrettoWeb

“Lo sport così come i relativi impianti sono al centro delle politiche portate avanti dal Consiglio della Terza Municipalità. In questo primo anno di mandato, tra i temi trattati c’è stato quello legato al campo di atletica Santamaria noto anche come Ex Gil. Abbiamo tentato nei mesi scorsi di effettuare un sopralluogo, dovendo però desistere perché in quell’occasione l’impianto in piena mattinata era chiuso, fermo restando che assai spesso è comunque aperto; abbiamo scritto all’Assessore allo Sport chiedendo sostanzialmente “lumi” sulle modalità di gestione dell’impianto sportivo di via Salandra non ritenendo comunque esaustivo il riscontro”. Così in una nota il Presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto.

“In questi mesi diversi cittadini, amanti dello sport ed anche solo della sana corsetta, hanno lamentato la concreta difficoltà ad utilizzare la struttura sportiva non essendo a conoscenza di quali sono gli orari, le modalità di accesso. Per questi motivi nei prossimi giorni convocheremo un’incontro al quale chiederemo la presenza dell’Assessore allo Sport Massimo Finocchiaro insieme agli Assessori Massimiliano Minutoli con delega ai Rapporti con le Municipalità ed all’Assessore all’Attuazione al Decentramento Amministrativo Pietro Currò avente ad oggetto proprio il campo di atletica Santamaria. Il Consiglio della Terza Municipalità ha a cuore lo sport ed in particolare, nel caso di specie, far si che quante più strutture sportive siano messe al servizio dei cittadini”, si legge ancora.