Messina: presentata la proposta di intitolare l’Azienda Ospedaliera Papardo a San Placido

È ancora in corso, scadrà il 31 Agosto prossimo, l’iniziativa “Dai un nome all’ospedale Papardo”, assunta dal Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera Papardo, Dott. Alberto Firenze, di bandire, col coinvolgimento dell’Ordine dei medici di Messina, un sondaggio tra i cittadini al fine di dare un nome all’ospedale Papardo, una denominazione che rispecchi appieno il legame tra il nosocomio e la comunità, coinvolgendo in prima linea i messinesi. Il poeta e scrittore Rosario La Greca di Brolo (Messina), nella qualità di cittadino, ha presentato la proposta di intitolare l’Azienda Ospedaliera Papardo ed ha scelto come nuovo nome “Azienda Ospedaliera San Placido”. Perchè San Placido? San Placido è il Compatrono della Città di Messina, una figura religiosa che può rappresentare il legame tra l’ospedale e la comunità. Tra il 1743 e il 1745 Messina fu colpita da una tremenda epidemia di peste, gran parte della popolazione perse la vita.

La peste imperversò per tre anni, alla fine, l’epidemia si concluse il 5 Ottobre giorno del martirio del Santo e della sua memoria liturgica. La fine di questa pestilenza fu legata proprio all’intercessione di San Placido. Un’apposita commissione, dal 1 al 9 Settembre, selezionerà le 5 migliori proposte tra quelle pervenute e dall’11 al 18 Settembre ogni cittadino potrà scegliere via web, uno dei 5 nomi proposti, la decisione definitiva sarà poi condivisa con le istituzioni regionali.