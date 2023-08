Messina: importante riconoscimento per l’artista Fabio La Rosa

StrettoWeb

Dopo la medaglia d’Oro all’Università “La Sapienza” di Roma ed il premio Cartagine al Parlamento Europeo, per il regista, attore e autore Fabio La Rosa, fondatore della prima scuola di teatro emozionale in Sicilia “la fonte dell’attore” e direttore artistico dell’Accademy of art and image di Roma, della compagnia teatrale “grammelot” e della compagnia di integrazione “i giovani del Pirandello”, arriva la soddisfazione di ricevere il “premio Messina cinema” alla carriera in memoria di Monica Vitti.

Nella location del Monte di Pietà di Messina in una splendida serata presentata in maniera impeccabile da Helga Corrao e Gigi Miseferi, La Rosa ha aggiunto questo prestigioso riconoscimento a quelli già ottenuti in tutta Italia. “Questo premio ha un sapore più intenso perché proviene dalla mia città”, evidenza La Rosa con un pizzico di commozione. L’evento è stato organizzato dall’associazione Mepa con la direzione artistica di Helga Corrao.