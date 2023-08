Messina, grande partecipazione a Montalbano per il libro “Ciatuzzu” di Catena Fiorello Galeano

StrettoWeb

Il castello di Montalbano Elicona è stato teatro della presentazione del libro “Ciatuzzu”, ultimo capolavoro di Catena Fiorello Galeano. Una serata all’insegna della cultura che ha visto la scrittrice siciliana protagonista di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate montalbanese. L’evento, inserito all’interno della rassegna letteraria “Montalbano legge sotto le stelle” ideata e curata in maniera impeccabile da Nicola Tindaro Calabria, è stato organizzato dall’associazione promozione sociale Banca della Speranza con il patrocinio del comune, della Regione siciliana assessorato turismo sport e spettacolo.

Durante la serata, condotta dal presentatore e giornalista Giovanni Remigare, hanno preso la parola, il sindaco di Montalbano Elicona Antonino Todaro, il vice sindaco Fabio Truglio, il presidente della Demea Antonio Olivieri e il Presidente dell’Asp Banca della Speranza Nicola Tindaro Calabria, colui che ha pensato e realizzato una delle rassegne più belle e interessanti mai viste nel nostro territorio. Lo stesso Calabria ha rimarcato l’importanza, per borghi come Montalbano, di puntare sulla cultura per dar valore, ancor di più, alla propria storia, e alle proprie tradizioni. Un lavoro che può essere fatto solo grazie alla collaborazione tra associazioni e istituzioni.

L’evento si è concluso con il firma copie del libro Ciatuzzu da parte della scrittrice che come al solito si intrattenuta simpaticamente con i suoi numerosi fan per una foto e qualche battuta.