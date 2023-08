Messina: il Palatracuzzi di nuovo agibile al pubblico

StrettoWeb

“Dopo i lavori di adeguamento che abbiamo svolto per rendere agibile il Palatracuzzi.. la commissione pubblico spettacolo ha espresso parere favorevole sull’agibilità del Palazzetto Sportivo “‘Palatracuzzi”, per un numero di spettatori pari a 979 posti a sedere. Giunge al termine un progetto sul quale abbiamo puntato molto, lavorando costantemente per recuperare una struttura preziosa per la città“, è quanto scrive in una nota il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Grazie a questo palazzetto consentiremo alle tante società che operano sul nostro territorio di offrire ai giovani la possibilità di allenarsi in uno spazio dotato di ogni attrezzatura necessaria a praticare sport nella maniera migliore”, conclude Basile.