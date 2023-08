Messina, dopo 31 anni si riunisce la quinta F dell’Istituto Tecnico industriale G. Marconi

StrettoWeb

Un’intera classe, la quinta F, dell’Istituto Tecnico industriale G. Marconi di Messina si è ritrovata e incontrata per una rimpatriata dopo 31 anni.

All’incontro hanno partecipato anche due dei loro professori . “E’ stato un giorno di spensierata allegria, ritrovarsi e condividere i giorni della scuola. È bello vedere che i social network se ben utilizzati offrono momenti di gioia ed occasioni indiscutibili“. La ricerca su Facebook è iniziata circa un mese fa ed ha permesso di ricongiungere gli ex allievi che oggi vivono sparsi per l’Italia ma anche all’estero .