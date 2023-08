Messina diventa un cartone animato: dal Duomo al Porto, le FOTO suggestive fanno il giro dei social

StrettoWeb

Foto suggestive, che a primo impatto colpiscono molto. E qualcuno avrà anche pensato che si trattasse di un cartone animato vero. Magari. Non è così, ma… poco male. Restano le immagini che, per la loro bellezza, hanno anche fatto il giro dei social, diventando virali. Stiamo parlando dei contenuti realizzati da Arjay Manalo, giovane messinese di origini filippine ma soprattutto creator digitale. Attraverso un’app è stato in grado di trasformare foto reali di Messina in cartoon, come si può vedere dalla gallery in evidenza.

Le immagini hanno colpito, come detto, talmente tanto da diventare virali. Le ha pubblicate sui social e da quel momento è stato un susseguirsi di likes, commenti e soprattutto condivisioni. Tra queste c’è anche quella dell’Assessore Enzo Caruso, che ha ovviamente apprezzato. Nelle foto si possono vedere la Madonna della Lettera al Porto (con l’aliscafo), il Duomo, Palazzo Zanca, Piazza Cairoli, Cristo Re e non solo. Lasciamo spazio alle immagini.