Messina: avviati i lavori per la bitumazione delle più importanti strade cittadine

“Sono stati avviati i lavori per la bitumazione delle più importanti strade cittadine. La bitumatura avverrà con particolari asfalti fonoassorbenti e drenanti che permettono di drenare meglio le acque di ruscellamento superficiali, oltre che a mitigare i rumori della circolazione”. E’ quanto annuncia il sindaco di Messina, Federico Basile. “Il problema del ruscellamento superficiale, anche con l’aggravarsi dei fenomeni atmosferici estremista diventando sempre più problematico all’interno dei sistemi urbani: in caso di piogge intense e prolungate, le reti idrauliche entrano molto più rapidamente in crisi, dando luogo ad allagamenti (ed inquinamenti), mettendo a rischio l’incolumità delle persone e causando ingenti danni alle infrastrutture e perdite sociali, ambientali ed economiche”, rimarca Basile.

“Insieme all’assessore Salvatore Mondello ed al DG Salvo Puccio puntiamo alla captazione diretta del flusso meteorico, sulla sede stradale, con l’utilizzo di un pacchetto fonoassorbente e drenante che garantisce il rallentamento dei deflussi superficiali delle acque meteoriche e lo smaltimento nel collettore idrico comunale.

Si tratta dei primi 5 interventi, per un totale di € 6.613.928,42, che sono stati aggiudicati ed i cui lavori sono partiti dalla via Cesare Battisti (vedi foto), seguiranno la via Adolfo Celi, via La Farina, viale Boccetta ed il viale della Libertà; ne sono in progetto, ed andranno in gara a breve, ulteriori 5 tratti. Avremo delle strade nuove e certamente più funzionali dal punto di vista idraulico e del rumore”, conclude Basile.