Messina: a Villa Dante il Festival internazionale del folklore

Prosegue la rassegna “Estate in Villa”, inserita nel programma Estate 2023, nell’ambito del piano promozionale “Messina Città della Musica e degli Eventi”, promosso dall’Amministrazione comunale. La kermesse, avviatasi il 18 agosto scorso, al fine di offrire momenti di aggregazione alla cittadinanza nell’Arena di Villa Dante, attraverso eventi artistici, culturali e musicali, proseguirà domani, mercoledì 30, con inizio alle ore 21.30, con la seconda edizione del Festival internazionale del folklore denominato “Folklore in festa – premio amicizia”.

La manifestazione, ideata ed organizzata da Santino Merrino, presidente dell’associazione culturale musicale “I Cantustrittu” e presidente provinciale in carica della Federazione Italiana Tradizioni Popolari di Messina, si è svolta lo scorso anno nella suggestiva cornice di piazza Casa Pia” ed è stato uno degli eventi folklorici più significativi della stagione estiva 2022. Un’iniziativa che ha dimostrato, altresì, come la corretta trasposizione scenica delle tradizioni popolari, offerta al numerosissimo pubblico dai gruppi partecipanti, possa essere il riproponimento di problematiche di base che riflettono sentimenti comuni, legati ai bisogni dell’uomo nei diversi momenti identificativi della vita: nascita, amore, lavoro, festa, matrimonio, gioia e dolore; il riproponimento quindi della “cultura della vita”, quella della famiglia, del vicinato, del paese e dei rapporti interpersonali della pietà popolare.

Quest’anno, sul palco del Festival, saliranno i gruppi folklorici provenienti dalla Polonia e dall’Ecuador, gruppi di indiscusso calibro che puntano ad evidenziare un linguaggio universale, in grado di reinventare le relazioni umane all’insegna dell’inclusione e del dialogo tra culture diverse. A fare da cornice ci sarà l’esibizione iniziale dei “Cantustrittu”, associazione organizzatrice, e del gruppo folklorico “La Madonnina” di Messina, che rappresenterà l’Italia. Per la realizzazione della manifestazione collaborano la F.I.T.P. (Federazione Italiana Tradizioni Popolari) e il CIOFF (Conseil International des Organizations de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels). La manifestazione “Folklore in festa – premio amicizia” nasce con lo scopo di promuovere e favorire l’incontro, la conoscenza reciproca e la fratellanza dei popoli, contribuire a valorizzare e salvaguardare le culture, le tradizioni popolari e le varie etnie.