Melito Porto Salvo, festeggiamenti per i 25 anni di Ordinazione Sacerdotale di don Zampaglione

Più di 300 persone erano presenti al Santuario di Maria di Porto Salvo per festeggiare il 25° anno di Ordinazione Sacerdotale di don Giovanni Zampaglione che in questo periodo sta facendo una specie di tour nelle parrocchie ove è stato parroco in tutti questi anni . Don Gaetano Nalasso all’inizio della celebrazione eucaristica ha ringraziato don Giovanni Zampaglione per la sua presenza e che ha voluto condividere con Melito Porto Salvo il suo anniversario nella doppia veste di parroco di Masella (dal 1° settembre sarà amministratore di Montebello Ionico ) e di direttore dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova . Ha sottolineato inoltre l’amicizia Sacerdotale che unisce i due sacerdote sin dal suo ingresso a Melito e che si è rafforzata negli anni.

Don Giovanni Zampaglione durante l’omelia nello “spezzare” la Parola di Dio ha ringraziato “il membro della comunità per le parole che gli sono state rivolte e don Gaetano per essere un sacerdote “amico” e presente nella sua vita”. Facendo riferimento alla Parola di Dio don Giovanni Zampaglione ha fatto riferimento “al Vangelo. In Pietro ci possiamo rivedere ognuno di noi (emotività, entusiasmo, spontaneità…) La nostra fede spesso è in bilico tra l’andare da Gesù e l’affondare nell’attaccamento alle cose terrene, tra l’amarlo e il vergognarmi di Lui, tra il dirgli sono pronto e il tirarmi indietro.Mi rivolgo ai tanti giovani presenti a questa liturgia- ha detto don Giovanni Zampaglione – Spesso è comodo dire che è un fantasma, o che non è lui a parlarmi. Preghiamo affinché il Signore ci aiuti sempre a riconoscere la sua venuta e la sua presenza nella nostra vita”. Nel concludere la sua omelia ha ringraziato “gli astanti per il dono del sacerdozio ministeriale. Donami di essere annunciatore mite e coraggioso del Vangelo e di essere pastore con la “puzza ” delle pecore e di stare sempre in mezzo alla gente (ammalati e poveri in maniera particolare)”. La liturgia Eucaristica si è conclusa con l’atto di Affidamento da parte di Don Giovanni Zampaglione a Maria Ss.di Porto Salvo perché lo ricompensi per il bene operato in questi anni nella Chiesa Reggina-Bovese.