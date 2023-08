Mazzone: Barelli (Fi), ‘ciao Carlo, tutti gli sportivi d’Italia non ti dimenticheranno mai’

StrettoWeb

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Nessuno potrà mai dimenticare il mister Carlo Mazzone, un tecnico che ha segnato la storia del calcio italiano. Una carriera unica, la sua, con una vera e propria passione per il pallone. I campioni cresciuti all?ombra della sua guida lo amavano e lo rispettavano perché, oltre ad avere una grande competenza tecnica, Mazzone dimostrava anche un’umanità che lo rendeva per tanti calciatori un punto di riferimento dentro e fuori il campo. Ciao Carlo, tutti gli sportivi d?Italia non ti dimenticheranno mai”. Lo dice, in una nota, il presidente dei deputati di Forza Italia e presidente della Federazione italiana nuoto, Paolo Barelli.