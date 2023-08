Mazzone: Albano (Fdi), ‘condoglianze ai suoi cari’

StrettoWeb

Ascoli Piceno, 21 ago. (Adnkronos) – “Carlo Mazzone è stato un grande allenatore, amato da tutti. Oggi le Marche e la città di Ascoli Piceno hanno ricambiato l?affetto che lui ha avuto per il territorio in tutti questi anni, omaggiandolo in una Piazza del Popolo gremita di folla. Condoglianze ai suoi cari, lo ricorderemo tutti con stima e rispetto”. Lo dichiara il sottosegretario all?Economia e Finanze Lucia Albano al termine delle esequie dell?ex allenatore.