Martone, successo per “Sushi in Borgo” e domani l’attesissima “Arzata da Ntinna”

Ha suscitato grande curiosità e tanto interesse la prima edizione di “Sushi in borgo”, l’appuntamento con la tradizionale cucina giapponese riproposta dagli organizzatori, in una cornice d’eccezione, il centro storico di Martone. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Imperitura e ideata dal vice sindaco e assessore allo Spettacolo, Renzo Calvi, con la collaborazione di un noto ristorante della zona, ha richiamato nel borgo del Torbido centinaia di curiosi che hanno potuto gustare il “sushi” seduti sui gradini e negli spazi di una lunga scalinata che attraversa i caratteristici vicoli del centro abitato, appena recuperata con un finanziamento pubblico. “L’idea è nata principalmente per valorizzare il centro storico, proponendo una serata alternativa ai tanti concittadini di ritorno ma anche a quanti si trovano a visitare il nostro territorio in questi giorni” spiega il vice sindaco Renzo Calvi. In un’atmosfera intima ed originale, arricchita da una coreografia impeccabile, fatta da mobili in disuso ma sapientemente recuperati per l’occasione, come tavoli, sedie, tappeti e quant’altro, l’appuntamento ha regalato ai tanti visitatori una serata di gusto e all’insegna della convivialità.

Intanto nel piccolo centro collinare fervono i preparativi per la festa patronale di San Giorgio Martire, in programma il 12 e 13 agosto. Molto attesa l’ormai famosa “Arzata da ‘Ntinna”, il tradizionale e maestoso albero della cuccagna che ogni anno, in occasione della festa, viene alzato nella piazza principale dal paese e addobbato con prodotti caratteristici del luogo. L’appuntamento con uno spettacolo davvero unico nel suo genere è per sabato 12 agosto alle ore 20.