Martone, la Pro Loco organizza la giornata “Come eravamo” alla scoperta del passato

Ultimi preparativi per la giornata intitolata “Come eravamo…” organizzata dalla Pro Loco di Martone insieme ai soci e ai tanti volontari. Attenzione puntata sul territorio di Crini, zona che custodisce tantissime ricchezze naturali e in passato vero centro dell’agricoltura locale. Ecco perché passeggiando tra questi luoghi, si ascolteranno le testimonianze che racconteranno come parte della popolazione martonese, fino quasi agli anni ‘60, abbia tratto sostegno economico dalla coltivazione dei terreni di Crini, riuscendo ad essere quasi autosufficiente.

“Parleremo di come eravamo e ovviamente della centralità dell’agricoltura nello sviluppo economico e nella crescita. Sappiamo bene come il nostro territorio e le sue risorse vengano evocati, soprattutto nei momenti di crisi generale come il periodo covid, e rivalutati per necessità senza però poi proseguire con una prospettiva di lungo periodo. Si tratta però nello specifico di un settore che ha sempre dimostrato di saper svolgere il proprio ruolo nell’interesse della collettività”. Queste le parole del Presidente della Pro loco di Martone, Irma Circosta.

La giornata sarà suddivisa in tre momenti, ai quali si potrà decidere di partecipare a propria scelta e senza nessun obbligo. Inizierà alle 09:00 con il raduno presso Contrada Lia, da dove partirà un’escursione di circa quattro chilometri per scoprire la zona di Crini, ascoltando i racconti e le esperienze dei martonesi. Due ore di trekking con difficoltà medio-bassa, tra la natura, le coltivazioni familiari ancora esistenti, i corsi d’acqua naturali e lo splendore di un luogo che si affaccia sull’intera locride, regalando in alcuni tratti un panorama mozzafiato e dimenticato.

La carovana si dirigerà lentamente in località “Quattro strade”, con orario di arrivo previsto alle ore 11:00 circa, dove successivamente si terrà un approfondimento a cui parteciperanno diverse autorità. L’introduzione sarà curata dal Presidente della Pro Loco Irma Circosta, a cui seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco di Martone, Giorgio Imperitura. A seguire gli interventi del Prof. Orlando Sculli, del Dott. Nuccio Memoli, del Dott. Agr. & For. Daniele Loccisano, dell’Ing. Massimo Macri (Responsabile Compartimento SORICAL) e del Ten. Col. RFI Rocco Pelle (Com.te Reparto CC Biodiversità Mongiana). Concluderà il momento di riflessione sul tema “Come eravamo…” il Senatore Marco Lombardo, ripercorrendo le tappe del cambiamento del territorio dagli anni ’60 ad oggi e raccontando la propria esperienza.

Al termine del dibattito la Pro Loco e i volontari di Martone daranno vita ad un ricco pranzo nella splendida cornice delle cosiddette “Quattro Strade”, luogo di ritrovo della comunità locale e dove sarà possibile trascorrere qualche altra ora di spensieratezza, degustando un menu speciale preparato per l’occasione. Infatti con una quota simbolica di 10,00 euro (e previa importante e fondamentale prenotazione) si potranno degustare un gustoso antipasto a base di salumi e formaggi locali, un abbondante primo piatto tipico della zona e un assaggio di gustosa salsiccia calabrese. All’organizzazione principale dell’evento, oltre alla Pro loco, parteciperanno il Comune di Martone e l’Associazione Girasoli della Locride.