Marco Cascarano nuovo Commissario del Consorzio di bonifica Tirreno Reggino: i complimenti da Sindaco e Assessore di Taurianova

Soddisfazione per la nomina del commissario straordinario del Consorzio di bonifica Tirreno Reggino, Marco Cascarano, è stata espressa in una nota congiunta dal Sindaco di Taurianova Roy Biasi e dall’assessore all’Agricoltura, Simona Monteleone. “Accogliamo con favore la scelta fatta dalla Regione – hanno dichiarato i due amministratori – conoscendo le doti di amministratore, le competenze tecniche e la consumata esperienza all’interno dell’ente, che l’avvocato Cascarano possiede, e che unanimemente da anni gli vengono riconosciti. La transizione locale verso il nuovo Consorzio unico regionale è senza dubbio nelle mani esperte di una figura già apprezzata quale sindaco di questo territorio, nonché funzionario dell’ente stesso che ora guiderà fino al varo definitivo del nuovo soggetto”.

Il Sindaco Biasi e l’Assessore Monteleone legano questa nomina intanto alle peculiarità dell’ente che ha sede a Rosarno. “La gestione della diga sul Metramo – proseguono – assegna al nostro Consorzio un ruolo nevralgico straordinario nei futuri assetti regionali e, pertanto, siamo certi che il commissario Cascarano sarà in grado di contemperare in questi mesi la necessità di consegnare alla riforma regionale un organigramma qualificatissimo, anche facendosi promotore di una interlocuzione capace di rappresentare le istanze degli associati e l’esigenza di questo territorio di vedere definitivamente operativo un invaso che è fondamentale per l’agricoltura locale, specie in vista della sempre maggiore carenza idrica che è tratto definitivo di questa epoca”.

Il Sindaco e l’Assessore, infine, inseriscono le decisioni che toccano al commissario Cascarano nel quadro regionale più ampio. “Anche nel settore della bonifica – concludono il Sindaco e l’Assessore – il presidente Occhiuto ha lanciato una riforma tesa a riordinare, razionalizzare, efficientare ed economicizzare il sistema, e non si può che sostenere questo sforzo politico ed amministrativo epocale. Essendo totalmente in linea con il processo riformatore coraggioso che il consiglio regionale presieduto da Filippo Mancuso sta promuovendo e assecondando, intendiamo porre la giunta comunale di Taurianova quale parte diligente di questi cambiamenti storici, affinché i conti economici, i livelli professionali e il quadro patrimoniale del futuro ente non creino disparità territoriali, certi come siamo che proprio la scelta caduta su Marco Cascarano assicuri quella vigilanza capace di tranquillizzare le maestranze e rilanciare i servizi che gli associati hanno il diritto di vedersi garantiti”.