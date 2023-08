Marateale, Festival del Cinema: la Basilicata premia il direttore artistico Nicola Timpone

StrettoWeb

A Maratea si è svolta la quindicesima edizione del “Marateale – Premio internazionale Basilicata”, nel Teatro sul mare dell’Hotel Santa Venere. Maratea, definita la “Perla del Tirreno”, candidata a capitale della cultura 2026, ha ospitato una manifestazione che ha saputo coniugare il Cinema con la cultura della bellezza, in quanto foriera di elevati contenuti umani e spirituali. Il Cinema può e deve diventare sempre più veicolo di una cultura che sappia creare un connubio vitale tra l’essere umano e ciò che lo circonda.

Il Direttore artistico Nicola Timpone ha saputo creare un nesso vigoroso tra l’arte e la valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni dando visibilità e lustro ad un territorio ricco, per sua intrinseca natura, di risorse vitali e soprattutto ricco di valori umani. Dando sostegno ai giovani cineasti lucani attraverso il Festival, a cui hanno preso parte star del mondo del Cinema, ha evidenziato, con grande professionalità e sensibilità, come si può, se si vuole, valorizzare una comunità offrendo nuove prospettive nell’ambito dell’impegno cinematografico alle nuove generazioni.

Nicola Timpone durante la kermesse cinematografica ha ricevuto due riconoscimenti rilevanti: il primo dal Sindaco e dall’Amministrazione Comunale di Maratea e il secondo dal Sindaco e dall’Amministrazione di Pomarico, con la seguente motivazione: “un doppio tributo meritato per il suo straordinario impegno nel valorizzare le bellezze e la storia della nostra amata regione attraverso il magico mondo del cinema e il Festival di Marateale, con un costante sostegno ai giovani cineasti lucani”.

Nicola Timpone, grazie al Marateale, ha saputo dare splendore alla Basilicata sul grande schermo, attirando l’attenzione di tutto il mondo per un territorio ricco di cultura e tradizioni. “Un successo che ci emoziona e ci rende orgogliosi di essere lucani!” riporta un post sui social. Maratea può guardare con fiducia alla possibilità di diventare capitale della cultura 2026 grazie anche a questa importante iniziativa che, ogni anno, cresce sempre più e che si qualifica come scuola di cultura e di gentilezza, nonchè esempio della bellezza morale che riscatta il valore ineludibile della natura e del paesaggio, curati con mano operosa proprio in quanto molto amati e rispettati.

“Una cultura green che valorizzi il territorio che può essere motore trainante di un nuovo progetto di arte e di vita. Il Cinema può essere un veicolo per messaggi che possono essere educativi e di sprone per i giovani. Marateale è questo: Cinema e non solo Cinema ed anche, pertanto, esaltazione dei valori umani attraverso la cultura della bellezza” ha dichiarato commosso Timpone.

Hanno partecipato alla kermesse cinematografica Giancarlo Giannini, Carlo Verdone, Barbara d’Urso, Fabrizio Venturi, Francesca Fagnani, Edoardo Leo, Rocco Papaleo, Paolo Genovese, i ragazzi della fiction “Mare fuori”, Pio & Amedeo, Laura Chiatti, Marco Bocci, Ema Stokholma, Ermal Meta, Enzo Abitabile e i produttori Tarak Ben Ammar e Gianluca Corti.