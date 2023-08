Manovra: Della Vedova, ‘Meloni esca da stallo e dica che vuole fare’

StrettoWeb

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Su conti pubblici, Mes e Patto di stabilità Meloni esca dal suo stallo pericoloso e chiarisca la sua linea, se ne ha una”. Lo scrive su X il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova. “Qualche suggerimento non richiesto: dica che le mirabolanti promesse elettorali, ad esempio su pensioni e tagli di tasse senza coperture, non verranno mantenute – prosegue -. Annunci da subito che il nuovo Mes sarà ratificato al più presto, abbandonando le fake news e i totem ideologici della sua destra sovranista. Sul Patto di stabilità non scommetta su nuovi rinvii sine die e nel negoziato accetti di discutere del contenimento e della riduzione del debito pubblico, non perché ?lo chiede l?Europa?, ma perché è nell?interesse delle giovani generazioni di italiani”.

“Le sue indecisioni sulle concrete questioni economiche, tranne sulla tassa per le banche che verrà inevitabilmente assai ridimensionata, aggravano la fragilità italiana. Sulle decisioni delle prossime settimane, però, Meloni non potrà buttare la palla in tribuna e demandare al Cnel come sul salario minimo”, conclude Della Vedova.