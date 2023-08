Maltempo: Ruotolo (Pd), ‘Bignami chieda scusa e si dimetta, è suo governo che non dà risposte’

StrettoWeb

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Il viceministro Bignami, quello che si traveste da nazista per sfizio, dovrebbe chiedere scusa alla segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. Dovrebbe dimettersi perché il governo di cui fa parte non è stato in grado di dare risposte concrete a chi vive nelle zone dell?alluvione in Emilia Romagna. Sono passati tre mesi e la ricostruzione non è ancora partita. E cosa fa il viceministro? Accusa l?opposizione, la segretaria del Pd, Elly Schlein, di colpe che non ha e che sono invece della sua maggioranza”. Così Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale del Pd, che aggiunge: “La presidente Meloni è la responsabile di questa situazione. È al governo che spetta di dare risposte concrete ai bisogni di quel territorio e invece tagliano i fondi destinati dal Pnrr al dissesto idrogeologico. Vi dovreste vergognare. Ma non la farete perché non avete il senso del suo pudore”.