Maltempo: Laureti (Pd), ‘da Bignami accuse a vanvera, da governo zero aiuti a chi ha bisogno’

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Sull’alluvione in Emilia Romagna il viceministro Bignami dà i numeri tentando di lanciare accuse a vanvera contro Elly Schlein. Vorrei darlo io, un numero: zero, come i soldi promessi e mai arrivati. Zero, come la credibilità di questo governo indecente amico degli evasori e nemico di chi ha bisogno!”. Così Camilla Laureti, eurodeputata del Pd e responsabile dem per le Politiche agricole, in un post su Twitter.