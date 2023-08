StrettoWeb

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – “Ormai ogni giorno il buon Bignami rilascia un?intervista in cui tiene a prendere in giro la nostra regione. Oggi ci spiega che gli alluvionati non devono avere fretta di avere risposte. Ogni giorno una presa in giro da parte del governo. Basta!” Lo scrive su Twitter Stefania Gasparini, presidente della commissione nazionale di garanzia del Partito democratico.