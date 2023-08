Maltempo: Bonaccini, ‘Schlein ha fatto bene come assessore’

StrettoWeb

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Le accuse Bignami non le fa solo a Elly Schlein, le fa anche a me, e io voglio tenermi fuori da queste polemiche specialmente perché Bignami ne tira fuori una nuova ogni giorno. Elly ha lavorato benissimo con me altrimenti non sarebbe arrivata dov’è, in Parlamento prima e a diventare segretaria dopo. Elly è una persona capace”. Risponde così Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna e del Partito democratico, nella trasmissione In onda su La7.

“Non ci voglio neanche pensare che il governo vuole penalizzare l’Emilia Romagna perché è una regione amministrata dalla sinistra, lo escludo io ma non lo escludono altri commentatori”, conclude poi Bonaccini.