La (mala)storia che si ripete: si sente male alla guida, l’ambulanza arriva dopo 40 minuti

La Calabria batte tutti i record, ma in peggio: dopo la morte della giovane 23enne di Montepaone a causa dei ritardi nei soccorsi e di un’ambulanza demedicalizzata, ecco che si ripresenta lo stesso triste scenario: ieri sera, a Santa Maria del Cedro, un uomo stava percorrendo la SS18 quando è stato colto da malore. Il conducente, capendo che qualcosa che non andava, ha avuto la lucidità di fermarsi, mettendo in sicurezza coloro che transitavano, e ha allertato i soccorsi. Un uomo da ammirare, per il coraggio e la forza che gli hanno consentito di muoversi autonomamente e pensando anche agli altri.

Non sono però dello stesso avviso i soccorsi calabresi: l’uomo, sdraiato sull’asfalto con un infarto in corso, ha atteso l’ambulanza per ben 40 minuti. La sua unica fortuna, oltre alla tenacia di restare aggrappato alla vita, è stato l’intervento dei passanti. In particolare, l’uomo è vivo grazie ad un medico che passava di lì per caso: la dottoressa infatti, gli ha praticato un messaggio cardiaco, salvandolo.

L’uomo è stato poi condotto in una nota clinica privata del posto, tra l’indignazione dei testimoni – per la maggior parte turisti – increduli sulle lunghe attese in situazioni d’emergenza. La storia che si ripete, nel giro di pochissimo tempo: rimane solo da incrociare le dita e sperare di non piangere un’altra vittima della malasanità.