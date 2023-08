Loredana Bertè a Palmi: “sono stata vittima di un bastardo che mi ha violentato, massacrata di botte e lasciata su una strada del c***o a Torino”

StrettoWeb

“Sono stata vittima di un bastardo che mi ha violentato, massacrata di botte e lasciata su una strada del c***o a Torino“. La denuncia di Loredana Bertè, dal palco di Palmi in provincia di Reggio Calabria, durante un’esibizione, il cui video è stato pubblicato oggi sul suo profilo Instagram. Il fatto è avvenuto quando la cantante aveva 16 anni.

La cantante ha spiegato di aver voluto raccontare la sua esperienza personale per aderire alla campagna in solidarieta’ alla ragazza vittima dello stupro di gruppo a Palermo. “Ogni sei ore un femminicidio, per non poi parlare degli abusi come quelli di Palermo. Per questo ho smesso di tacere. Io non sono carne“, ha detto ancora ripetendo: “Io non sono carne“.