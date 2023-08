“Io sono libero”: il libro di Giuseppe Scopelliti arriva a Guardia Piemontese (Cosenza)

StrettoWeb

Continua il tour in giro per l’Italia di Giuseppe Scopelliti con l’obiettivo di promuovere il suo libro uscito qualche anno fa. Dopo essersi avvicinato alla sua città, Reggio Calabria, con le tappe di Villa San Giovanni e Palmi, l’ex Sindaco e Governatore rimane in Calabria.

La sua prossima tappa è infatti Guardia Piemontese, provincia di Cosenza, questa sera, alle ore 21.30, presso la Terrazza Hotel Mediterraneo. Dialoga con l’autore il giornalista Massimo Clausi, Direttore responsabile di Cosenza Channel.