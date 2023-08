Legambiente, premiata la Guardia di Finanza di Corigliano-Rossano

StrettoWeb

Lo scorso 6 agosto, a Grosseto, in occasione della XIX edizione del Premio Ambiente e Legalità di Legambiente e Libera è scesa in campo la squadra degli 11 campioni contro i “Ladri di Futuro”. Soprattutto rappresentanti delle forze dell’ordine e delle Capitanerie di Porto, magistrati, ma anche un giornalista ed un amministratore locale, che quotidianamente contrastano le attività degli ecocriminali, sono stati premiati da Legambiente e Libera in occasione della 18esima edizione del premio nazionale Ambiente e Legalità nell’ambito di Festambiente, il festival nazionale di Legambiente.

Ricordiamo che tra loro è stato premiato il sindaco Flavio Stasi, unico sindaco italiano a ricevere il premio, ma per Corigliano-Rossano le soddisfazioni giunte in quella giornata sono state addirittura due.

Oltre al Primo Cittadino, infatti, è stata premiata la Compagnia della Guardia di Finanza di Corigliano-Rossano, rappresentata da Sergio Minervini, Comandante della Compagnia Guardia di Finanza di Corigliano-Rossano e dal Luogotenente C.S., Giuseppe Madeo, per l’ottimo lavoro investigativo svolto nell’ambito dell’operazione del marzo 2023 che ha portato al sequestro di 3,3 milioni di shopper illegali per un volume di oltre 14,6 tonnellate.

Sui media non è emerso il particolare che questa importante indagine, infatti, è stata condotta proprio dagli uomini e le donne della Compagnia di Corigliano-Rossano.

I finanzieri, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione generale e controllo economico del territorio, con particolare attenzione agli illeciti ambientali, hanno eseguito specifici controlli che hanno portato al sequestro di 3,3 milioni di sacchetti in plastica non biodegradabile, il cui commercio è oramai vietato da diversi anni, elevando sanzioni amministrative, atteso l’ingente quantitativo, per 100mila euro. Il commercio di buste di plastica irregolari, oltre a costituire un business molto redditizio, considerati i costi ridotti (fino ad un decimo rispetto alle buste realizzate con materiali biodegradabili), rappresenta una forte minaccia per la salute, atteso che l’immissione nell’ambiente di materiale plastico proveniente da shoppers illegali è un grave ed annoso problema che può compromettere l’integrità di diversi ecosistemi (si pensi agli enormi danni della plastica in mare) e della catena alimentare.

Questa la motivazione del premio, che l’Amministrazione Comunale non può non condividere e rafforzare e per la quale si esprime gratitudine a tutti gli uomini della Compagnia di Corigliano-Rossano ed ai loro vertici a cui vanno i complimenti a nome dell’intera comunità.

«Seppur in un contesto complesso ed in un’epoca difficile – commenta il sindaco Flavio Stasi – la nostra città, dopo i profondi imbarazzi di qualche anno addietro, si sta distinguendo a livello nazionale con degli esempi di impegno nella legalità e di lotta all’abusivismo ed alla criminalità ed è con sincera gratitudine che mi complimento, a nome dell’intera città, con gli uomini e le donne della Compagnia della Guardia di Finanza di Corigliano-Rossano ed il loro comandante Sergio Minervini per l’ottimo lavoro svolto. So bene che lavorare per certi obiettivi non è semplice, obiettivi che non sempre possono essere raggiunti ed anche quando accade, non è scontato che tale lavoro venga gratificato: nove volte su dieci non accade. Per questo ritengo importante ed utile riconoscere anche pubblicamente i meriti non soltanto di questa operazione, ma evidentemente del lavoro che silenziosamente viene messo in campo tutti i giorni».