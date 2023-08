Lazzaro: successo per la Festa del Mare con Marco Morandi, i cani-poliziotto e il pesce spada

StrettoWeb

Un’atmosfera di allegria e divertimento ha caratterizzato la Festa del Mare, evento organizzato dalla Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni. L’iniziativa, che si è tenuta giorno 11 agosto in località Lazzaro ha, inizialmente, visto cimentarsi numerosi bambini in giochi d’acqua, grazie all’ausilio dei volontari del Servizio Civile Universale insieme ai soci della Pro Loco.

Terminati i giochi è stato il turno, poi, della sezione cinofila e scientifica della Polizia di Stato di Reggio Calabria, che ha intrattenuto i bambini presenti con varie dimostrazioni ed esercitazioni suscitando molta curiosità, in particolar modo con l’impiego dei cani-poliziotto. La serata è proseguita con l’esibizione di Marco Morandi, artista che, con la sua voce, ha deliziato le orecchie del pubblico a dimostrazione che buon sangue non mente. L’artista ha, innanzitutto, invitato sul palco il Presidente della Pro Loco di Motta San Giovanni, Tiziana Cozzupoli, e l’assessore alla pubblica istruzione del Comune Sonia Malara, ringraziando i due enti per aver promosso l’evento in questione.

Ma il vero protagonista della serata non poteva che essere il pesce. È stato infatti possibile gustare in piazza delle prelibatezze di mare, su tutti il pesce spada, contenute in vassoi preparati presso lo stand allestito dalla Pro Loco. Una serata all’insegna della gioia e della spensieratezza che non ha disatteso le aspettative, vista anche la massiccia affluenza di turisti, dimostrando ancora una volta l’impegno della Pro Loco di Motta San Giovanni nel valorizzare e promuovere iniziative sul proprio territorio, offrendo allo stesso tempo un momento di svago e di festa.