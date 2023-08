Lazzaro, tutto pronto per la “Festa del Mare”: in concerto il figlio di Gianni Morandi

StrettoWeb

Lazzaro si prepara all’ennesima serata all’insegna del divertimento. In occasione della giornata Pro Loco, che si terrà venerdì 11 agosto presso il piazzale delle Medaglie d’Oro, la Pro Loco di Motta San Giovanni promuove la “Festa del Mare”, un momento di svago in riva allo Stretto, sia per i più grandi che per i più piccoli.

La giornata si aprirà nel pomeriggio con dei giochi d’acqua dedicati ai bambini per poi proseguire con una dimostrazione a cura della Polizia di Stato, sezione cinofila, di Reggio Calabria. In serata sarà poi possibile, al costo di 15€, deliziare il proprio palato degustando prelibatezze a base di pesce, vero e proprio protagonista della giornata. La serata proseguirà all’insegna della musica con l’artista Marco Morandi in concerto. Un evento voluto fortemente dalla Pro Loco in questione, la quale si augura di poter regalare una giornata di gioia e spensieratezza.