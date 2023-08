Lazzaro, l’estate si conclude con un evento all’insegna di musica e divertimento: il programma

StrettoWeb

Un’estate, quella di Motta San Giovanni, che non poteva non concludersi con un evento all’insegna della musica e del divertimento. Lazzaro, in particolar modo Piazza delle Medaglie D’oro, si prepara ad accogliere chiunque voglia trascorrere una serata pop e rock, ma che non dimentica la tradizione e il folklore. Il tutto si terrà nella giornata di sabato 26 agosto per iniziativa della Pro Loco del comune di Motta San Giovanni. Giornata che si aprirà nel pomeriggio alle ore 16:30, con attività che avranno come protagonisti i bambini e lo sport, con l’obbiettivo di creare un clima di gioia ma allo stesso tempo far comprendere l’importanza del gioco e dell’attività fisica.

Alle ore 20:00 sarà il turno dell’ASD Bailando che intratterrà i presenti con balli sociali. A ciò seguirà l’esibizione del Gruppo Folklorico Lazzaro e del gruppo musicale RayBand. Ad arricchire la serata la presenza di stand gastronomici ed espositivi a cura delle associazioni del territorio. Sarà inoltre possibile degustare un ottimo panino con pesce spada. Una conclusione degna di un programma estivo che ha visto la partecipazione di gente del posto ma anche di turisti, a testimonianza del successo ottenuto dalle numerose iniziative, promosse e sostenute come sempre dalla Pro Loco.