Lavoro: Paita (Iv), ‘tristezza infinita Pd appendice M5s, imbarazzo per riformisti dem’

Roma, 30 ago (Adnkronos) – “Che tristezza infinita vedere il Pd ridotto ad una appendice dei 5 stelle, costretto a rinnegare le cose buone fatte in passato come il Jobs Act che ha prodotto oltre 1 milione di posti di lavoro. E che imbarazzo per quel silenzio assordante dei cosiddetti ‘riformisti’ del Pd. Noi siamo e saremo orgogliosamente dall?altra parte: quella del lavoro e non dei sussidi”. Lo scrive su Twitter Raffaella Paita, senatrice e coordinatrice di Italia viva.