Lamezia Terme, due giovani rischiano di annegare: salvati dal coraggio di due bagnini

Paura ieri pomeriggio sulla spiaggia di Lamezia Terme: due giovani hanno rischiato di annegare nelle acque agitate in località Marinella. A soccorrerli i bagnini dello stabilimento Mariny, Giuseppe Terranova e Mario Mustaro. I due infatti, hanno affrontato la pericolosità della situazione e si sono tuffati in mare per trarre in salvo, in due momenti diversi, i bagnanti in evidente difficoltà. Gli impavidi bagnini hanno ricevuto il plauso della comunità e del consigliere comunale, Antonietta D’Amico, “distinti per il loro coraggio e la prontezza d’azione”.