Lamezia Terme, discarica a cielo aperto: carta e cartone sommergono Nicastro

“Una miriade di segnalazioni e lamentele ci arrivano circa la mancata raccolta differenziata nella zone di Santa Lucia, Garibaldi, Timpone e San Teodoro centro storico di Lamezia Terme(Nicastro). Gli stessi operatori commerciali hanno confermato che sono addirittura tre settimane che la carta ed il cartone non vengono ritirati. Cosa ancora più incresciosa è che dal Comune di Lamezia, come anche dalla società Multiservizi, non si hanno alcuna comunicazione ufficiale circa il reiterato disservizio”.

Queste inefficienze, inutile dirlo, hanno prodotto il proliferarsi di una situazione molto imbarazzante e di mal contento generale. Vorremmo che l’Amministrazione Comunale, a cui spetterebbe (sic!), la responsabilità di controllo sui servizi erogati al cittadino, parola sconosciuta a queste latitudini, desse delle spiegazioni sul motivo di tale disfunzione. Tali disservizi e disfunzioni organizzative in capo a chi detiene un ruolo apicale, non fanno altro che aumentare il degrado urbano.

Sempre peggio la qualità dei servizi offerti al cittadino, questa sgradevole situazione è sotto gli occhi di tutti, proprio adesso che ai cittadini sarà recapitata la comunicazione per il pagamento della tassa Tari 2023. Ci viene spontaneo rivolgere un accorato appello all’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, consapevoli dei danni che la stessa stia procurando alla cittadinanza tutta, affinché si attivi immediatamente per superare questa imbarazzante criticità”. Lo dichiara in una nota Massimo Cristiano, già Consigliere Comunale di Lamezia Terme.