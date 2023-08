Laino Borgo in festa, nonna Rosa spegne 100 candeline

StrettoWeb

Laino Borgo in festa: il piccolo comune in provincia di Cosenza ha tagliato un traguardo importante grazie ad una delle sue più amate cittadine, Rosa Avena, che ha compiuto i suoi primi 100 anni! Nonna Rosa ha celebrato il suo compleanno circondata dall’affetto dei suoi cari, tra cui una delle figlie che vive nella vicino Mormanno, degli amici e anche delle istituzioni. Presenti infatti il vicesindaco di Laino Borgo, Innocenzo Donato, il consigliere Gino Calvosa, il sindaco di Mormanno Paolo Pappaterra e il consigliere Domenico Perrone. Una celebrazione speciale per la nonna del paese, da sempre dedita alla famiglia e al lavoro: Rosa Avena ha infatti lavorato nei campi per provvedere ai suoi 4 figli e ha sempre vissuto in contrada Santo Ianni, senza mai abbandonare le sue radici.

Il sindaco di Laino Borgo, Mariangelina Russo, ha così commentato: “è sempre bello poter condividere con la nostra comunità il traguardo dei 100 anni. La festa di Rosa Avena ci conferma quello che da un po’ di tempo appare chiaro: a Laino Borgo si vive bene e si invecchia meglio. Non è questo il primo centenario che celebriamo e siamo sicuri non sarà neanche l’ultimo, segno che la salubrità dei nostri luoghi, lo stile di vita sano, i ritmi lenti della nostra comunità, il cibo buono e la vita all’aria aperta consentono di trovare l’elisir di lunga vita che auguriamo a tanti altri nostri concittadini”. Buon compleanno nonna Rosa!