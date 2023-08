Il ladro “improvvisato”: prova a rapinare un negozio a Corigliano-Rossano ma fallisce miseramente

StrettoWeb

Un rapinatore “improvvisato”: è quello che è accaduto a Corigliano-Rossano a discapito di un 59enne finito ora in carcere. L’uomo ha fatto irruzione ieri pomeriggio con il volto mezzo coperto e un coltello a serramanico in un’attività commerciale, pronunciando la famosa frase: “questa è una rapina, dammi i soldi”. Ma l’entrata “scenica” pare non aver intimorito il commerciante: dopo lo shock iniziale infatti, il proprietario ha capito che non si trattava di un ladro esperto e, approfittando di un momento di distrazione del malvivente, è corso fuori cercando aiuto. Il 59enne, impaurito, è scappato ma la sua fuga è durata solo poche ore: la Polizia è riuscito a rintracciarlo e, una volta identificato, lo ha arrestato. Al momento si trova nel carcere di Castrovillari in attesa della convalida del provvedimento.