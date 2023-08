StrettoWeb

Sarebbe una storia buffa e farebbe anche un po’ ridere, se solo non ci fosse stata di mezzo la morte di una persona. Un uomo, infatti, ha perso la vita a Mestre poco dopo un tentato furto in appartamento. Era entrato insieme ad altri tre in casa, ma è stato scoperto dai proprietari, due giovani, presenti in quel momento.

Alla reazione di questi ultimi ne è nata una baruffa in piena regola, dove uno dei tre malviventi è caduto dalle scale, avendo la peggio. Sul fatto indaga la Polizia.