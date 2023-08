La Sicily Beach Volley School F.lli Anastasi nel girone I di Serie B: svelato il calendario

StrettoWeb

La Federazione, dopo aver reso noto che la Sicily Beach Volley School Fratelli Anastasi giocherà nel girone I, ha svelato il calendario dei tirrenici che sono pronti ad affrontare questa loro seconda stagione in Serie B guidati dal nuovo tecnico Luciano Zappalà. Nel girone I la Sicily Bvs troverà le calabresi Tonno Callipo (VV), Raffaele Lamezia (CZ), Volley Bisignano 1983 (CS), Sportspecialist (RC) e le siciliane Re Borbone (PA), Costa Dolci Papiro (CT), Aquila Bronte (CT), Systemia Viagrande (CT), Ciclope Volley Bronte (CT), Paomar Volley (SR) e Volley Letojanni (ME). Nell’ufficializzare il girone la Federazione ha lasciato uno slot vacante per una “squadra da definire”.

In attesa di scoprire se il posto sarà occupato da un’altra squadra la Sicily Bvs riposerà nel primo turno di campionato previsto nel weekend dell’8 ottobre 2023, l’esordio quindi arriverà la settimana successiva in casa contro l’Aquila Bronte. Campionato che prevede 26 giornate in tutto, ma al momento quattro sono di riposo, con la stagione regolare che terminerà l’11 maggio 2024, in trasferta per i tirrenici contro il Costa Dolci Papiro. Sosta natalizia dal 17 dicembre 2023 al 13 gennaio 2024. Pausa anche nel weekend di fine gennaio e inizio febbraio per la Coppa Italia e il 31 marzo 2024 giorno di Pasqua.

Il calendario della Sicily Beach Volley School F.lli Anastasi

1ª giornata : 8 ottobre riposo, ritorno 11 febbraio.

2ª giornata : 15 ottobre Aquila Bronte in casa, ritorno 17 febbraio in trasferta.

3ª giornata : 22 ottobre Paomar Volley in trasferta, ritorno 25 febbraio in casa.

4ª giornata : 29 ottobre Volley Bisignano in casa, ritorno 2 marzo in trasferta.

5ª giornata : 5 novembre Raffaele Lamezia in trasferta, ritorno 10 marzo in casa.

6ª giornata : 12 novembre Re Borbone in casa, ritorno 16 marzo in trasferta.

7ª giornata : 18 novembre SportSpecialist in trasferta, ritorno 24 marzo in casa.

8ª giornata : 26 novembre "squadra da definire" in casa, ritorno 7 aprile in trasferta.

9ª giornata : 3 dicembre Ciclope Volley Bronte in trasferta, ritorno 14 aprile in casa.

10ª giornata : 9 dicembre Volley Letojanni in trasferta, ritorno 21 aprile in casa.

11ª giornata : 17 dicembre Systemia Viagrande in casa, ritorno 27 aprile in trasferta.

12ª giornata : 13 gennaio Tonno Callipo in trasferta, ritorno 5 maggio in casa.

13ª giornata: 21 gennaio Costa Dolci Papiro in casa, ritorno 11 maggio 2024 in trasferta.