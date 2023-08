La Basket School Messina si raduna il 28 agosto: Franco Pichilli curerà la preparazione atletica

StrettoWeb

Ultima settimana di vacanza per la Basket School Messina. I giallorossi si raduneranno il 28 agosto per iniziare la preparazione al campionato di Serie B Interregionale che prenderà il via il 30 settembre con l’anticipo della prima giornata. Gli scolari debutteranno domenica 1° ottobre con la Virtus Ragusa al PalaTracuzzi, location ancora da confermare da parte del Comune di Messina. All’inizio della prossima settimana inizieranno ad arrivare in città i giocatori. Ben otto sono i nomi nuovi, rispetto alla passata stagione, di un organico ancora da completare con l’ultimo innesto. Unico confermato del roster che ha ottenuto la promozione in B è il bomber Leonardo Di Dio, con due graditi ritorni: Giorgio Busco ed Elia Sidoti. Poi tutte new entry: Michel Yeyap, Lazar Vujic, Nikola Janić, Armando Buldo, Mario Tartaglia e Martin Alberini. Il roster peloritano ha un’età media molto giovane, al momento 21.7, costruito dai dirigenti Clemente Mazzù e Bruno Donia con la supervisione di coach Pippo Sidoti, che attende adesso la ciliegina sulla torta.

La squadra si radunerà al PalaMili, ormai quartier generale della Basket School, per iniziare la preparazione atletica che sarà curata da Franco Pichilli, storico collaboratore di coach Sidoti, che già nella seconda parte della scorsa stagione aveva affiancato il tecnico pattese. Nato a Patti il 4 Agosto 1960, Franco Pichilli metterà al servizio della squadra la sua grande esperienza, una carriera la sua ricca di soddisfazioni, iniziata nel mondo del calcio, con la Pattese in serie D. Per lui anche esperienze nel tennis, come Preparatore della selezione regionale. Nel 1999, Sidoti lo chiama alla Pallacanestro Patti e arrivano le vittorie nei campionati di Serie C, Serie B e la disputa della Serie A dilettanti. Pippo Sidoti lo porta con sé al Basket Barcellona e poi al CUS Messina, con cui vince la Serie C2, la Serie C1 e la Coppa Sicilia. Torna a Patti, poi arriva la collaborazione con la Cestistica Torrenovese e adesso la nuova avventura con la Basket School Messina.

Intanto, il dirigente Fabio Vita, insieme agli altri componenti del gruppo dirigenziale della Basket School, sta lavorando per allargare la base degli sponsor e coinvolgere nuove forze economiche a sostegno del club per consolidare il progetto sportivo e renderlo sempre più ambizioso.