La Basket School Messina riporta in Sicilia l’ala agrigentina Mario Tartaglia

Ennesimo colpo di mercato della Basket School Messina. Il club del presidente Massimo Zanghì ha il piacere di annunciare di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2023/24 con l’atleta Mario Tartaglia. Diventano così otto i giocatori contrattualizzati dalla società peloritana. Tartaglia, nato ad Agrigento il 19 gennaio 1998, può ricoprire il ruolo di ala piccola ed ala grande. Alto 200 cm per 95 kg, è cresciuto nel vivaio della Fortitudo Agrigento nelle cui fila ha iniziato a giocare all’età di otto anni. Completata la trafila nelle formazioni giovanili del club agrigentino con cui ha ottenuto tanti successi: campione regionale Under 13 della Sicilia nel 2011, nel 2012 (Under 14), nel 2013 (Under 15 Eccellenza), nel 2014 (Under 17 Eccellenza), nel 2015 (Under 17 Eccellenza), nel 2016 (Under 18 Eccellenza) ed è vice campione nel 2016 (Under 19) e nel 2017 (Under 20), dal 2015 al 2017 viene stabilmente convocato in prima squadra e nel campionato 2016/17 fa il suo esordio in serie A2, collezionando 3 presenze.

Nel 2017/18 arriva la chiamata della Virtus Fossano, in serie C Gold, dove colleziona 18 gettoni di presenza realizzando 61 punti (3.2 di media). Nel 2018/19 si trasferisce al New Basket Mola, in Puglia, per lui 26 presenze e 194 punti messi a segno (7.5 ppg). La stagione successiva, sempre in C Gold, firma prima per la Cestistica Civitavecchia con cui disputa 14 gare e realizza 97 punti (6.9) e poi torna in Puglia e con la canotta del Sunshine Basket Vieste disputa 2 gare e realizza 7 punti (3.5 di media), prima dello stop ai campionati per via del Covid. Nel 2021/22 rimane in C Gold pugliese con la Valentino Castellaneta disputa 20 partite e realizza 148 punti (7.4). Nella scorsa stagione passa alla Taurus Jesi e disputa 13 gare mettendo a segno 136 punti (10.5 ad allacciata di scarpe), poi firma per la Promobasket 2003 Marigliano, sempre in C Gold, dove gioca 13 gare e segna 83 punti (6.4).

Adesso la chiamata di coach Pippo Sidoti, che lo ha fortemente voluto alla Basket School Messina, per aggiungere maggiore solidità al gruppo che affronterà il prossimo campionato di serie B Interregionale. Tartaglia è un giocatore molto versatile ed ha tutte le qualità per essere determinante sotto le plance, dove fa valere i suoi centimetri, ma anche dal perimetro grazie alle buone percentuali al tiro. Lo abbiamo raggiunto nella sua Agrigento, dove sta trascorrendo le vacanze, in attesa dell’inizio della nuova stagione. Queste le sue prime parole da giocatore della squadra peloritana: “Sono contento di tornare a giocare in Sicilia dopo diverse esperienze lontano da casa. Il nuovo campionato di serie B Interregionale si annuncia molto competitivo e sarà per me un importante banco di prova. Conosco bene coach Sidoti, quando mi ha parlato del progetto della squadra mi ha convinto subito. Siamo una squadra giovane che non manca di esperienza e sono sicuro che faremo un bel campionato e potremo far divertire il nostro pubblico”. La Basket School Messina ringrazia l’agente del giocatore, Carmine Lopomo per aver favorito il positivo esito della trattativa.