L’ex Reggina Ivan Castiglia è il nuovo “Supervisor” della Scuola Calcio Futura

La massima espressione del Futsal dall’Area Metropolitana ha un uomo in più. Ivan Castiglia entra, a pieno titolo, all’interno del quadri tecnici della Polisportiva Futura con il ruolo di “Supervisore dell’area giovanile”. Una collaborazione valorosa, importante e preziosa sull’asse Reggio Calabria, Motta San Giovanni e Lazzaro per implementare al meglio il percorso giovanile a marchio Polisportiva Futura.

Ivan Castiglia è stato un calciatore che non ha bisogno di presentazione. Ha giocato in Serie A, con tanto di esordio con la maglia amaranto della Reggina nel 2006. Ha giocato per Vicenza, Lucchese, Cittadella, Salernitana, Como e non solo, con tantissima esperienza nelle nazionali giovanili. Castiglia collaborerà con un fiore all’occhiello del Futsal dell’Area metropolitana.

La Futura è pronta per disputare il suo primo campionato di Serie A2 Elite. Un campionato d’Eccellenza che permetterà ai ragazzi del Presidente Cogliandro di viaggiare da Cesena a Roma (per giocare contro Roma e Ss. Lazio), dalla Sicilia alla Futura. I giallo-blu, accanto ad una seria programmazione giovanile, hanno ingaggiato giocatori importantissimi per il Futsal internazionale come Honorio e Pizetta e conferme blasonate come il Capitano Cividini.

Oggi, valorizza in chiave esponenziale l’attività che verrà svolta al Palattinà, impianto rinnovato ed accogliente. L’operato di Iva Castiglia verrà rivolto a tutti i giovani atleti della Scuola Calcio della Polisportiva Futura, dai “Primi Calci” a seguire, potenziando la struttura coordinata da Mister Leandro Latella. I giovani atleti giallo-blu, avranno, inoltre, la grandissima possibilità di allenarsi, anche con progetti individuali e dedicati con un volto calcistico apprezzato e positivo che non ha bisogno di presentazioni.