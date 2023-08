Intelligenza Artificiale, confronto tra etica e realtà: il convegno a Tropea

StrettoWeb

L’intelligenza artificiale ed il suo rapporto con il mondo della scienza e della tecnologia, quello dell’etica, della legge, della politica e della società. Questi, i temi, della due giorni che sarà ospitata martedì 11 e mercoledì 12 ottobre a Tropea, scelta ancora una volta come sede di un evento internazionale che porterà in Calabria esperti da tutto il mondo. Etica e legalità: quali confini per l’intelligenza artificiale? Il tema sarà impreziosito dalle relazioni di Domenico Talia, professore ordinario di Computer Engineering all’Università della Calabria e dell’Amity University New Dehli in India e professore aggiunto della Fuzhou University in Cina-

La nostra privacy e “Data Toaster”: brokers di dati e di comportamenti informatici di Gianluigi Greco, professore ordinario di Computer Science della Università della Calabria, dove è anche Direttore del Dipartimento di Matematica e di Computer Science dal 2018, presidente della Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale ed autore di più di 200 articoli in diversi campi dell’Intelligenza Artificiale (Lo stato dell’IA in Italia: luci e ombre). Intelligenza Artificiale in medicina: sfide ed opportunità è il tema che sarà affrontato da Mario Cannataro, professore Ordinario di Computer Engineering e Direttore del Centro di Ricerca di Data Analytics della Università della Magna Grecia.

Di Etica e Intelligenza Artificiale per una società migliore parlerà Maria Colurcio, Professore Ordinario di Business Economics and Management della Università della Magna Grecia in Catanzaro, delegato del Rettore per la Sostenibilità della Università della Magna Grecia in Catanzaro e presidente del Corso di Laurea in Economia alla Università all’UniCZ. Di Digital Soft Skills, invece, Laura Strazzeri, docente dei corsi di Comportamento Organizzativo e dei corsi di Sviluppo Enabling Skills I e II presso il Dipartimento di Economia – DIEC dell’Università di Genova nonché project manager dei progetti di orientamento e tutorato del Dipartimento.

Presidente della Robotics AI Law Society (RAILS) in Germania, professore di diritto informatico presso l’Università di Tartu, in Estonia, Fellow Professor permanente presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università Humboldt di Berlino e condirettore dell’Istituto tedesco per l’energia e il diritto della concorrenza nel settore pubblico, Martin Ebers relazionerà sul tema La legge europea sull’Intelligenza Artificiale: l’approccio giusto?.

L’intelligenza artificiale è l’hype, il presente, il futuro e il passato nella tecnologia dell’informazione. Perché le organizzazioni che costruiscono o utilizzano l’intelligenza artificiale si preoccupano dell’etica? A questo interrogativo risponderà Guido Schiaffino, Senior Specialista Tecnico di automazione AIOPS in IBM. Mike Williams è partner della società internazionale di proprietà intellettuale, Marks & Clerk e interverrà sul tema Innovazione nel dominio tecnologico dell’Intelligenza Artificiale alla luce del numero di domande di brevetto depositate all’Ufficio Europeo Brevetti – Tendenze e Previsioni.

Martin Müller, presidente della Camera di Appello 3.5.06 dell’UEB, che si occupa di tecnologia informatica e intelligenza artificiale e membro de “Enlarged Board of Appeal” relazionerà sul tema Problemi nei brevetti relativi all’Intelligenza Artificiale: inventori, invenzioni e “Patent Bargain”. Michelangelo Barba, ingegnere elettronico con dottorato presso il Politecnico di Torino parlerà di Guardiani dell’etica e del diritto: voci che danno forma al panorama legale ed etico di AI. Per partecipare alla due giorni Techne e Sophia che sarà ospitato mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre a Tropea è possibile prenotarsi sul sito https://www.techneesophia.com/ evento/.