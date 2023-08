Incredibile in Calabria: turista aggredisce medico e infermiera al Pronto Soccorso

StrettoWeb

Momenti di tensione al Pronto Soccorso di Praia a Mare, in provincia di Cosenza: la cittadina, soprattutto in questo periodo, è una gettonata meta turistica. E proprio un turista, una donna, si è resa protagonista di una terribile vicenda all’interno del presidio ospedaliero: una volta varcata la porta d’ingresso, la giovane turista si è scagliata contro un medico e un’infermiera. Quest’ultima ha avuto la peggio: la professionista infatti è stata strattonata, tirata per i capelli e, infine, sputata. Immediato l’intervento dei Carabinieri che indagano su quanto accaduto per scoprire la dinamica dello spiacevole evento. Il medico intanto, nonostante l’aggressione, ha deciso di non esporre denuncia. L’infermiera invece, sta ancora valutando se procedere per vie legali.