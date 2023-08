Incidenti causati da malori improvvisi, è allarme: le proposte “per evitare possibili stragi”

StrettoWeb

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, continuando la campagna di prevenzione, chiede che “venga subito affrontata l’emergenza dei troppi incidenti, autonomi e spesso, fatali, per malori improvvisi del conducente, che solo per miracolo sino ad oggi non hanno provocato delle stragi. E’, in tutt’Italia, una situazione emergenziale che non si può più ignorare, bisogna intervenire per cercare di prevenire, come continuiamo, da oltre un anno, a chiedere. E’ come un bollettino di guerra quello dei malori improvvisi che colpiscono chi è alla guida di un autoveicolo: moto, macchine, camion, bus. Ogni giorno, infatti, si registrano, purtroppo, sulle strade e anche nei centri abitati tragedie legate a questi malori fulminei. Addirittura in tanti casi gli automobilisti vengono trovati privi di vita nelle loro auto, fermate o sbandate all’improvviso su strade, autostrade, in città e paesi”.

Cosa fare per evitare le stragi

Per questo, afferma oggi Corbelli in un nuovo appello “su La Verità, il giornale di Belpietro e De’ Manzoni, simbolo di questa importante e coraggiosa battaglia, occorre intervenire, cercando di prevenire questi sinistri che potrebbero avere conseguenze ancora più tragiche. Bisogna innanzitutto che nel modo più assoluto non ci si metta alla guida se nelle ore precedenti si sono accusati dei sintomi sospetti, quali ad esempio: dolore toracico, respiro affannoso, insolito e forte mal di testa, palpitazioni, deficit motilità, vista e linguaggio”.

“Occorre, nel caso, fare subito i dovuti accertamenti, a partire da quelli cardiaci. Proprio per scongiurare altri drammi è consigliabile che lo screening cardiologico alla popolazione che si ritiene possa essere a rischio venga fatto innanzitutto agli automobilisti e a tutti gli autisti dei mezzi di trasporto, pubblici e privati, così come naturalmente credo venga già fatto, per aerei e treni, per i piloti e i macchinisti. Sono controlli e precauzioni oltre che fondamentali assolutamente indispensabili che possono scongiurare delle tragedie”.

“Consideriamo che tra pochi giorni riapriranno tutte le scuole e le università. Milioni di studenti e personale scolastico saranno ogni giorno sulle strade a bordo dei mezzi di trasporto. Chi li guida (in particolare i mezzi collettivi) deve essere, sotto l’aspetto salute, preventivamente controllato. Non si possono correre dei rischi. Si tratta di una soluzione d’emergenza per una situazione eccezionale e temporanea, perché, sono convinto, che già tra un anno, questo pericolo dei malori improvvisi sarà definitivamente superato. Si tratta perciò solo di resistere e affrontare questa emergenza del momento. Per questo è consigliabile fare uno screening cardiologico e quegli altri tre importanti esami (Troponina, Didimero ed Emacromo completo) che abbiamo consigliato nel vademecum sul nostro profilo Fb”, conclude Corbelli.